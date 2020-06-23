Киев, 23 июня 2020, 04:34 — REGNUM Украина не обладает потенциалом для победы в войне с Россией, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко 22 июня в эфире канала «112 Украина».
Также, по словам экс-министра, Украина через договоренности с РФ могла бы получить выгоду.
Кроме того, Червоненко высмеял стену, которую Украина возвела на границе с Россией.
«Мы ржали всем генеральско-прокурорским составом, что ее даже кабаны перейдут, эту стену. Прорвут. И мы ржали, просто ржали, как цинично можно воровать деньги, и такое количество людей знает», — сказал бывший член украинского правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года перед президентскими выборами на Украине Евгений Червоненко заявил, что, если новые украинские власти не наладят отношения с Россией, то экономике государства грозит крах.
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