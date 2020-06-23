Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Руководство компании Twitter считает, что решение администрации президента США Дональда Трампа, приостанавливающее до конца года выдачу некоторых категорий трудовых виз в США, подрывает конкурентоспособность американской экономики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 22 июня пресс-службой компании.

Как следует из заявления, Twitter считает, что подобное решение «подрывает один из величайших экономических активов Америки — многообразие».

Решение администрации, которое препятствует приезжать в США людям со всего мира, желающим «стать частью нашей рабочей силы, платить налоги и вносить вклад в нашу конкурентоспособность на мировой арене» в компании назвали «близоруким и ограничивающим привлекательность Америки для высококвалифицированных специалистов».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о приостановке до 31 декабря 2020 года выдачи рабочих виз H1-B, H-4 и H-2B, L и большей части документов категории J.

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