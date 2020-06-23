Нью-Йорк, США, , 04:59 — REGNUM Восстановление после пандемии нового коронавируса не должно игнорировать интересов наиболее нуждающейся части населения. Об этом избранный председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, представитель Турции Волкан Бозкыр заявил 22 июня в ходе брифинга.

По его словам, мир сейчас стоит перед лицом общей угрозы COVID-19, которая конечно же является угрозой здоровью и порождает гуманитарный кризис.

«Но также это угроза, имеющая социальные, экономические и политические последствия, а также отражающаяся на ситуации в области прав человека», — заявил Бозкыр.

Избранный глава ГА ООН, который вступит в эту должность 16 сентября 2020 года и будет занимать ее в течение года, призвал думать об интересах наиболее нуждающихся. По его словам, из этого глобального кризиса «мы должны вернуться лучше, чем были» и всем необходимо признать, что «никто не может быть в безопасности, пока все не в безопасности».

Также он отметил, что без восстановления доверия людей к международным институтам, в центре которых стоит «система ООН», невозможна эффективная работа. В числе вопросов, которые будут в фокусе его внимания во время председательства, Бозкыр назвал поддержку людей и стран, находящихся в особо тяжелой ситуации и гендерное равенство.

Как сообщало ИА REGNUM, Председателем юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН станет представитель Турции Волкан Бозкыр.

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