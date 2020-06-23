Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон скорее всего не получит доходов от издания своих мемуаров, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу CBN.

Он упомянул, что федеральный суд округа Колумбия уже постановил, что публикация мемуаров Болтона ставит под удар национальную безопасности Соединенных Штатов. Белый дом при этом считает, что в книге раскрываются секретные данные.

«Думаю, у Джона Болтона большая проблема… Не думаю, что есть вероятность того, что он сохранит какие-либо деньги», — отметил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп назвал лживость и некомпетентность главными качествами экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона. При этом он подчеркнул, что давал Болтону шанс.

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