Сана, , 03:00 — REGNUM Несколько беспилотников со взрывчаткой, которые были запущены в Йемене представителями хуситского движения «Ансар Алла», были перехвачены ПВО арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщает портал «Хабр Аджиль».

По данным СМИ, аппараты якобы были направлены на гражданские объекты саудовского королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня сепаратисты Южного Йемена договорились о прекращении боевых действий с силами арабской коалиции.

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