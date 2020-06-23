Приштина, , 12:45 — REGNUM Глава самопровозглашенного Косово Хашим Тачи 22 июня заявил, что объединение албанцев, проживающих в Сербии на территории Прешевской долины, принесло результат.

На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил:

Хашим Тачи Объединение албанцев Прешевской долины дало свой результат. Теперь у них больше депутатов, которые смогут защищать права албанцев там. Координация политических шагов всегда дает результат и Албанская демократическая альтернатива — хороший пример, которому должны следовать наши сородичи, где бы они не жили.

Напомним, благодаря активному участию главы МИД Албании Гента Цакая представители политических сил в Сербии — Партии за демократическое действие, Альтернатива для изменений, Движение за демократический прогресс и т.п. — объединились в единую коалицию и албанцы в Сербии впервые выступили с единым избирательным списком. Албанцы рассчитывают получить от 3 до 5 мест в Народной Скупщине (из 250).

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