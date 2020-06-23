Приштина, 23 июня 2020, 12:45 — REGNUM Глава самопровозглашенного Косово Хашим Тачи 22 июня заявил, что объединение албанцев, проживающих в Сербии на территории Прешевской долины, принесло результат.
На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил:
Напомним, благодаря активному участию главы МИД Албании Гента Цакая представители политических сил в Сербии — Партии за демократическое действие, Альтернатива для изменений, Движение за демократический прогресс и т.п. — объединились в единую коалицию и албанцы в Сербии впервые выступили с единым избирательным списком. Албанцы рассчитывают получить от 3 до 5 мест в Народной Скупщине (из 250).
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