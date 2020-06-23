Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 июня на странице посольства в Twitter.

«Посол РФ Анатолий Антонов провёл встречу со спецпредставителем США Залмаем Халилзадом. Подчеркнул важность координации наших подходов в Афганистане. Особое внимание было уделено противодействию международному терроризму», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня состоялись трёхсторонние переговоры между Москвой, Кабулом и Вашингтоном.

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