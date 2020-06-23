Белград, , 12:05 — REGNUM Наблюдатели ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), присутствовавшие на парламентских выборах 21 июня в Сербии, выражают обеспокоенность в связи с отсутствием оппозиции на выборах.

В предварительном отчете по выборам, опубликованном в понедельник 22 июня, говорится что выборы прошли максимально эффективным способом в условиях пандемии, однако глава специальной комиссии ОБСЕ по оценке выборов Урсула Гачек заявила, что «…избиратели были дезинформированы и раздражены в связи с отсутствием возможности проникновения в эфир СМИ у оппозиции. Доминирование партии власти угрожает нейтралитету институтов страны. Требуется диалог, для того, чтобы преодолеть глубокие политические противоречия и защитить плюрализм».

На выборах партия президента Сербии Александра Вучича — Сербская прогрессивная партия (СПП) — получила свыше 60% голосов, при этом входящая в коалицию с СПП социалистическая партия получила около 10% голосов, заняв второе место.

В ходе предвыборной кампании Вучич призывал своих сторонников явиться на выборы, для того, чтобы обеспечить легитимность переговоров о статусе Косово. При этом явка на выборах 21 июня была ниже, чем в 2016 году.

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