Приштина, , 11:45 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулла Хоти 22 июня подтвердил, что 25 июня он отправится с официальным визитом в Брюссель, где проведет встречу с высокопоставленными представителями ЕС — главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, комиссаром ЕС по расширению Оливером Вархели и главой комиссии Европарламента по иностранным делам Дэвидом МакАллистером. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Авдулла Хоти Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

В ходе встреч политик будет обсуждать проблему коронавируса, вопрос о либерализации визового режима между ЕС и Косово, но главной темой обсуждения станет косовский вопрос.

Поездка Хоти в Брюссель состоится за два дня до поездки в Вашингтон, где новый глава косовского правительства впервые встретится с президентом Сербии Александром Вучичем.

Напомним, в ЕС недвусмысленно заявляют, что соглашение между Косово и Сербией должно быть подписано при посредничестве Брюсселя, а не США.

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