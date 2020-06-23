Каракас, , 01:46 — REGNUM Венесуэльский лидер Николас Мадуро готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом при условии того, что диалог будет строиться на взаимном уважении. Об этом 22 июня глава Венесуэлы заявил в интервью агентству AVN.

Мадуро напомнил, что в прошлом встречался с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и их общение проходило в уважительной манере.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни заявила, что Дональд Трамп продолжает считать главой Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо, а не избранного президента Николаса Мадуро.

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