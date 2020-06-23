Париж, , 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о «смерти мозга НАТО», — сказал он.

Напомним, 10 июня у побережья Ливии в Средиземном море фрегат ВМС Турции отказался пустить на борт досмотровую группу с французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian, а также захватил его системой ракетного наведения.

В минобороны Франции заявили, что расценивают это как «исключительно враждебные и агрессивные действия». Макрон назвал случившееся недопустимым.

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