Тирана, , 11:06 — REGNUM Глава МИД Албании Гент Цакай 22 июня заявил, что Албания заинтересована в укреплении единства албанцев, проживающих в Прешевской долине в Сербии.

В интервью для албанского новостного агентства Euronews. al, Цакай заявил, что Тирана взяла на себя финансирование албанского совета в Сербии, что позволило начать работу над созданием учебных текстов на албанском языке .

Также дипломат заявил, что МИД Албании ведет работу над открытием консульства в Прешевской долине, однако ещё не получила ответа от Сербии.

Политик подчеркнул, что албанцам в Сербии важно преодолеть внутренние разногласия и соперничество ради того, чтобы выступить единым фронтом в отношениях с Сербией.

Цакай назвал успехом тот факт, что албанцам удалось добиться получения нескольких мест в Народной скупщине Сербии:

Гент Цакай У меня нет иллюзий на этот счет, 4−5 мест в сербском парламенте не дадут влияния. Но это станет дополнительным инструментом, который усилит их голос, но не принесет чуда. Крайне важно дать рычаг давления албанскому фактору. Конечно же, это должно сочетаться с другими формами и шагами.

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