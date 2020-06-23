Тирана, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM Глава МИД Албании Гент Цакай 22 июня заявил, что Албания заинтересована в укреплении единства албанцев, проживающих в Прешевской долине в Сербии.
В интервью для албанского новостного агентства Euronews. al, Цакай заявил, что Тирана взяла на себя финансирование албанского совета в Сербии, что позволило начать работу над созданием учебных текстов на албанском языке .
Также дипломат заявил, что МИД Албании ведет работу над открытием консульства в Прешевской долине, однако ещё не получила ответа от Сербии.
Политик подчеркнул, что албанцам в Сербии важно преодолеть внутренние разногласия и соперничество ради того, чтобы выступить единым фронтом в отношениях с Сербией.
Цакай назвал успехом тот факт, что албанцам удалось добиться получения нескольких мест в Народной скупщине Сербии:
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