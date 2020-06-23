Вена, , 01:09 — REGNUM Первый раунд переговоров России и США по вопросам стратегической стабильности прошёл в позитивном ключе, написал 22 июня спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.

«Подробно обсудили широкий спектр вопросов, касающихся ядерной тематики. Созданы технические рабочие группы. Достигнуто соглашение о проведении второго раунда», — написал он.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и контролю над вооружениями прошли в Вене за закрытыми дверями. Россию на них представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым.

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