Оттава, , 00:48 — REGNUM Иран намерен отправить во Францию черные ящики украинского Boeing, сбитого в январе в небе над Тегераном, 22 июня сообщает пресс-служба МИД Канады.

Это стало известно сразу после телефонных переговоров канадского министра иностранных дел Франсуа-Филиппа Шампаня и главы внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Кроме того, отмечается, что в рамках конференции специальной международной группы по координации и реагированию будет рассмотрен вопрос выплаты компенсаций родственникам жертв трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Иран передаст Украине черные ящики сбитого Boeing в случае, если украинская сторона сможет обеспечить необходимые технические условия для их расшифровки.

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