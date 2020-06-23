Москва, , 00:36 — REGNUM На прошедшей неделе 38 летательных аппаратов иностранных государств (33 самолёта-разведчика и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 22 июня опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО два раза вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 249 лётных смен на 89 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 800 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели около 12,5 тыс. практических мероприятий на 131 полигоне. Проведено около 1,6 тыс. занятий по вождению, из них 33% ночью. Десантниками было выполнено более 10 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 110 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты около 900 солдат и сержантов. Поступили на военную службу семь офицеров.

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