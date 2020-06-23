Вашингтон, , 00:30 — REGNUM Военнослужащий вооруженных сил США передал секретную информацию британской ультраправой группе «Орден девяти углов», которая придерживается культа сатанизма. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в американской армии и правоохранительных органов.

Сообщается, что была передана информация о дислоцировании американских войск за рубежом. Это информация составляет государственную тайну.

Официальные обвинения военнослужащему будут вскоре предъявлены. Какова была его мотивация не раскрывается.

Напомним, что «Орден девяти углов» базируется в Великобритании, но имеет отделения в других странах. Ряд экспертов считает, что это одно из самых опасных и экстремистских оккультных обществ. Данный орден придерживается и неонацистской идеологии.