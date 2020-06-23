Пекин, , 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай.

Речь идет об использовании Межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS, которые Китай, как и почти весь мир, использует при долларовых расчетах.

По словам Синхая, Китаю нужно подготовиться к отключению от SWIFT и CHIPS заранее, по-настоящему, а не только психологически. Синхай подчеркивает, что зависимость от систем долларовых расчетов делает Китай уязвимым для потенциальных санкций Вашингтона.

Также он отмечает, что в будущем доллар США ждет обесценивание, что крайне негативно повлияет на Китай, так как у КНР есть порядка $2 трлн в виде нефинансовых инвестиций за рубежом.

Чтобы компенсировать внешнее финансовое давление Китаю нужно заняться «интернационализацией» юаня, уверен Синхай.

«Если бы наши зарубежные активы были в юанях, тогда и не было бы таких опасений», — пояснил Синхай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет ему вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые, по версии Вашингтона, якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.