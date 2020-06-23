Гаага, Нидерланды, , 00:00 — REGNUM Сторона обвинения требует возобновить суд в отношении бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо, 22 июня сообщает агентство Reuters.

Прокуроры обжаловали решение МУС, ранее оправдавшего Гбагбо, по процедурным основаниям. Обвинение заявило о юридических ошибках в оценке доказательств военных преступлений Гбагбо.

Бывший президент Кот-д'Ивуара после оправдания МУС проживает в Бельгии и добивается возвращения на родину.

Читайте также: Дело о крушении малайзийского боинга частично передали в суд