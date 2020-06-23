Гаага, Нидерланды, 23 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сторона обвинения требует возобновить суд в отношении бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо, 22 июня сообщает агентство Reuters.
Прокуроры обжаловали решение МУС, ранее оправдавшего Гбагбо, по процедурным основаниям. Обвинение заявило о юридических ошибках в оценке доказательств военных преступлений Гбагбо.
Бывший президент Кот-д'Ивуара после оправдания МУС проживает в Бельгии и добивается возвращения на родину.
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