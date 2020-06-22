Оттава, , 23:52 — REGNUM Переговоры о компенсациях семьям погибших при крушении украинского Boeing готов начать Иран, сообщили 22 июня в пресс-службе канадского МИД.

Соответствующие планы иранская сторона обозначила в ходе телефонных переговоров с Канадой.

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф пообещал передать странам, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, обновлённые данные расследования. Это планируется сделать в ходе очередного заседании международной группы по координации и реагированию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зариф пообещал отправить чёрные ящики с Boeing «Международных авиалиний Украины», разбившегося под Тегераном 8 января 2020 г., во Францию для дальнейшей расшифровки.

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