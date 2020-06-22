Анкара, , 23:50 — REGNUM Власти Турции арестовали четырех граждан страны, подозреваемых в шпионаже и сотрудничестве со спецслужбами Франции, сообщает 22 июня турецкое издание «Сабах».

Турецкие спецслужбы утверждают, что арестованные собирали информацию о консервативных организациях, религиозных группах и чиновниках Управления по делам религии.

При этом арестованные использовали поддельные документы агентов Национальной разведывательной организации Турции и заявляли, что собирают информацию о сторонниках ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Сабах» отмечает, что один из подозреваемых — Метин Оздемир — работал в охране генконсульства Франции в Стамбуле и был завербован в обмен на деньги и обещание помощи в поступлении во французский Иностранный легион.

Напомним, в данный момент между Турцией и Францией отношения обострились на фоне событий в Ливии. Анкара и Париж поддерживают разные стороны ливийской гражданской войны.

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