Москва, , 23:46 — REGNUM Спецслужбы Индии попросили правительство страны заблокировать или настоятельно порекомендовать жителям прекратить использование 53 мобильных приложений, так или иначе связанных с Китайской Народной Республикой, из-за опасений угрозы национальной безопасности.

Мобильное приложение TikTok

В список рекомендуемых к запрету приложений попали такие популярные во всём мире, как Zoom (приложение для видеоконференций), TikTok (приложение для коротких видео, пользующееся особым успехом среди молодежи и являющееся высокорентабельной рекламной площадкой).

Рекомендация спецслужб была недавно поддержана Секретариатом Совета национальной безопасности Индии.

Приложение Zoom подверглось ограничениям со стороны индийских чиновников еще в апреле этого года, в самый разгар пандемии коронавируса. Тогда министерство внутренних дел выпустило рекомендации по использованию приложения, обосновывая своё решение выводами, сделанными группой реагирования на компьютерные инциденты (CERT-in) Национального агентства по кибербезопасности.

Стоит отметить, что Индия была не первой страной, которая ограничила использование Zoom на уровне правительства. Тайвань также запретил государственным органам использовать Zoom, министерство иностранных дел Германии рекомендует использовать Zoom только в тех случаях, когда невозможно работать в других аналогичных приложениях, а Сенат США и вовсе рекомендует своим членам использовать другие платформы.

Есть сведения, что многие приложения для Android и IOS, созданные китайскими разработчиками или запущенные китайскими компаниями, потенциально могут быть использованы в качестве инструмента шпионажа или другого вредоносного программного обеспечения (ПО). Еще одним аргументом против использования приложений служит опасение, что китайские разработчики могут использовать свой доступ к кодам и права администратора для ухудшения коммуникационных услуг в случае политического или военного конфликта.

Возможно, мы наблюдаем первые попытки остановить процесс глобализации в той отрасли, которая родилась благодаря глобализации. Национальные интересы и безопасность становятся более приоритетными, чем преподнесённые на блюдечке транснациональными IT-корпорациями возможности мгновенного общения, быстрого документооборота и бойкой международной торговли. Информация, действительно, становится огромной ценностью, и государства стремятся спасти её от монстра, в пасть которому они так недавно неосознанно стремились.

Но информационно-цифровой протекционизм свойственен пока не всем странам, не все они готовы подать пример защиты национальных интересов.

До пандемии коронавирусной инфекции про ZOOM в России знали разве что единицы. Для проведения видеоконференций широко использовались другие платформы, в том числе и встроенные в популярные мессенджеры.

Однако с введением в нашей стране карантинных ограничений, а в некоторых субъектах Российской Федерации и режима самоизоляции, возникла ситуация, когда люди вынуждены были работать и учиться дома, а групповые совещания и занятия проводить с использованием компьютерной техники. Фактически в один день, как по «щучьему велению», страна узнаёт про Zoom. Приложение становится средством соединения мыслей и взглядов миллионов наших соотечественников, несмотря на то, что за сеансы связи взимается плата, а само качество связи и дополнительные инструменты уступают конкурентам.

Тем не менее российские коммерческие предприятия, школы, органы государственной власти были охвачены ZOOM-лихорадкой.

Такое явление наблюдалось во всём мире. В апреле 2020 количество ежедневных пользователей за месяц выросло на 50% и составляло 300 млн человек, в то время как еще в марте их было 200 млн, а в декабре 2019 года — всего 10 млн. Очевидно, что такой одновременный и массовый спрос на приложение не мог быть спонтанным, случайным и вызванным объективными рыночными законами; и это ещё одна причина опасаться за конфиденциальность и безопасность обмена информацией.

Но приложения, созданные иностранными разработчиками — это то, что лежит на поверхности проблемы безопасности.

Основную тревогу должно вызывать то, что практически всё компьютерное оснащение России — от «железа» до «облака» — иностранного производства. И в связи с этим нет никакой гарантии того, что информация, генерируемая и государственными органами власти, и частными компаниями, в том числе коммерческая и секретная, не подверглась кибер-шпионажу.

Интересная складывается ситуация. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, подписанная президентом РФ, существует уже почти четыре года. В ней прописаны инструменты, которые могут защитить национальные интересы жителей нашей страны. В разделе «Национальные интересы в информационной сфере» указывается, что такими интересами являются «развитие в Российской Федерации отрасли информационных технологий и электронной промышленности, а также совершенствование деятельности производственных, научных и научно-технических организаций по разработке, производству и эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности, оказанию услуг в области обеспечения информационной безопасности».

На сегодняшний день доля российской высокотехнологической продукции составляет около 5% отечественного рынка.

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