Донецк, 22 июня 2020, 23:27 — REGNUM Один украинских каратель ликвидирован и ещё двое получили ранения в результате ответных ударов Народной милиции ДНР в районе Марьинки, сообщает 22 июня пресс-служба Народной милиции ДНР.
Ранее украинские нацисты устроили обстрел населенного пункта Александровка, в результате которого погиб один мирный житель.
«Огневая активность противника была подавлена. Подтвержденные потери противника: один погиб, двое ранены», — указано в сообщении НМ ДНР.
Уточняется, что под ответный удар попали боевики из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Ранее, 21 июня, каратели из этой бригады обстреляли поселок шахты «Трудовская», ранив местную жительницу.
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