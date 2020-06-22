Багдад, , 23:10 — REGNUM Ракетной атаке подвергся международный аэропорт Багдада, сообщает 22 июня INA.

По данным иракских спецслужб, одна ракета упала на территорию воздушной гавани. Информации об ущербе нет. Известно, что снаряд прилетел со стороны города Абу-Грейб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ираке была уничтожена пусковая установка для ракет, обнаруженная неподалёку от Багдада. Установка принадлежала экстремистам, как отметили иракские власти.

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