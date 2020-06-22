Париж, , 22:56 — REGNUM Инцидент, произошедший между фрегатами Франции и Турции у берегов Ливии в Средиземном море, ярко иллюстрирует и доказывает «смерть мозга» НАТО, заявил 22 июня президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с лидером Туниса Каисом Саидом.

Он подчеркнул, что ещё в конце 2019 года он впервые заявил о «смерти мозга» военного блока НАТО.

«Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о «смерти мозга НАТО… Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует», — заявил Макрон и подчеркнул, что политика Турции несовместима с ее статусом страны — члена Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад у побережья Ливии фрегат ВМС Турции отказался пустить на борт досмотровую группу с французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian, а также захватил его системой ракетного наведения.

В минобороны Франции заявили, что расценивают это как «исключительно враждебные и агрессивные действия».

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