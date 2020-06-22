Аден, Йемен, 22 июня 2020, 22:26 — REGNUM Сепаратисты Южного Йемена и «правительственная коалиция» во главе с Саудовской Аравией договорились о прекращении огня, 22 июня сообщает агентство Reuters.
По сообщению представителей «коалиции», стороны согласились на перемирие и переговоры, которые будут проходить в Саудовской Аравии.
До конфликта с правительством в Адене сепаратисты Южного Йемена являлись союзниками и основной силой «коалиции» в борьбе с йеменскими хуситами.
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