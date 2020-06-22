Кострома, , 22:26 — REGNUM Костромское региональное отделение политической партии «За правду» назвало имена возможных претендентов на места в областной и городской думе — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Стать депутатами регионального и городского заксобраний, включая председателя отделения Николая Лебедева, хотят 8 человек.

Логотип партии «За правду»

В законодательное собрание Костромы намерен пройти 35-летний педагог физкультуры и мастер спорта Сергей Горбань, 44-летний охранник завода автокомпонентов Игорь Крупченко и 33-летняя общественница, занимающаяся «защитой прав граждан и юридических лиц» Ольга Кряжева.

Претендовать на места в облдуме помимо Николая Лебедева будут четверо человек. В списке — 34-летняя Анна Горбань, инженер по технике безопасности и охране труда, 41-летний ювелир, экономист, бывший управляющий директор торгово-развлекательного центра «Рио» в Костроме, депутат Собрания депутатов Красносельского муниципального района Владимир Терновец.

Бороться за область наряду с ними будет 39-летний Павел Кочкин — уроженец Нижегородской области, бывший работник УФСБ в Костромской области и 38-летний Денис Гомзелев — экономист, бывший председатель «Аксонбанка», руководитель лизинговой компании ООО «Регион лизинг».

По словам председателя костромского отделения партии Николая Лебедева, выбор претендентов без политического прошлого неслучаен:

«Все кандидаты — активные. Мы брали людей из разных сфер. Если бы нужно было набрать «пустых голов», которые только говорят и никаких конкретных дел за ними нет, то можно было бы поступить именно так. У нас другая цель — дать возможность новым людям реализоваться в общественном направлении».

Напомним, что выборы в законодательное собрание Костромской области и городскую думу областного центра пройдут в единый день голосования — 13 сентября 2020 года. Согласно изменениям, внесённым в избирательное законодательство, в областную думу предстоит избрать 25 депутатов по одномандатным округам и 10 — по партийным спискам, а в гордуму — 33 депутата по одномандатным округам.

Читайте ранее в этом сюжете: Национал-патриоты хотят места в думе Костромской области