Нью-Йорк, США, , 22:24 — REGNUM Последнее, что нужно Ливии — это вмешательство извне, сообщил 22 июня журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Комментируя заявление из Каира о гипотетическом вторжении в Ливию, представитель ООН сказал, что ливийская сторона совсем не нуждается в дополнительном «присутствии иностранных боевиков или наёмников на своей территории».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление о возможном вторжении в Ливию сделал накануне, 21 июня, египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

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Напомним, ас-Сиси выступает на стороне Ливийской национальной армии, поэтому вторая сторона конфликта в Ливии — Правительство национального согласия — выступила резко против таких планов.

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