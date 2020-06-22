Париж, , 22:21 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что Турция играет в «опасную игру» в гражданской войне в Ливии, сообщает информагентство Reuters.

По утверждению агентства, таким заявлением Макрон отреагировал на меры поддержки, которые Турция оказывает Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Я воспользовался возможностью очень четко заявить президенту Эрдогану, что, по моему мнению, Турция сейчас играет в опасную игру в Ливии и нарушает все обязательства, данные по итогам прошедшей в Берлине конференции», — заявил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты США и Франции Трамп и Макрон заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Ливии.

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