Тегеран, , 08:08 — REGNUM 22 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Исламская Республика отправит черный ящик украинского самолета во Францию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зариф сделал эти замечания в телефонном разговоре со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем. Он отметил, что такое решение было принято ранее и в ближайшее время будет реализовано.

Глава МИД подчеркнул, что Иран готов решить юридические вопросы, возместить убытки пострадавшим в катастрофе и компенсировать потери украинского самолета, однако Украина пока не представила ни одной делегации.

8 января 2020 года украинский пассажирский самолет Boeing 737 был случайно сбит двумя иранскими ракетами под Тегераном. Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир-Али Гаджизаде признал свою ответственность за трагическую авиакатастрофу.