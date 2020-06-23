Тегеран, 23 июня 2020, 08:11 — REGNUM 22 июня генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери призвал своего румынского коллегу расследовать причину смерти иранского судьи Голамрезы Мансури. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Высокопоставленный судебный чиновник Ирана направил румынскому прокурору письмо, в котором напомнил об ответственности международного сообщества и важности установления истины, настоятельно призвав провести всестороннее расследование причин смерти обвиняемого иранского гражданина.
Ранее МИД Исламской Республики Иран вызвал посла Румынии в Тегеране и опубликовал официальную ноту, призывающую румынские власти немедленно принять меры для выяснения причины смерти иранского гражданина по имени Голамреза Мансури.
В своем соответствующем заявлении официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави призвал Румынию расследовать причину смерти беглого иранского судьи Голамрезы Мансури, который находился под стражей Интерпола в этой стране.