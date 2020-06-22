Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и французский президент Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии, сообщил 22 июня заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

В распространенном письме указано, что в разговоре Трамп и Макрон подчеркнули необходимость прекращения огня в Ливии и скорейшего возобновления мирных переговоров.

«Оба лидера согласились с настоятельной необходимостью прекращения огня в Ливии и скорейшего возобновления переговоров ливийскими сторонами. Президент Трамп и президент Макрон вновь заявили, что военная эскалация должна быть немедленно прекращена всеми сторонами с целью предотвратить превращение ливийского конфликта в еще более опасный и неразрешимый», — отмечено в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда при прямом участии стран НАТО было разрушено единое ливийское государство, а его лидер Муаммар Каддафи зверски убит.

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