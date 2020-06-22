Москва, , 21:56 — REGNUM Самолёт министра обороны Индии Раджнатха Сингха приземлился в московском аэропорту «Внуково». Об этом 22 июня сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В состав индийской делегации вошли замминистра обороны Аджай Кумар и по одному высокопоставленному военному от сухопутных войск, ВМС и ВВС. Раджнатх Сингх и индийская делегация прибыли в Россию для участия в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участниками парада Победы станут 75 индийских военнослужащих.

Кроме того, перед отлётом в Россию министр обороны Индии написал в своём Twitter, что в ходе трёхдневного визита планирует провести переговоры о дальнейшем углублении оборонного и стратегического партнёрства между Индией и Россией. В частности, предполагается, что Сингх призовёт Россию рассмотреть возможность ускорения поставки зенитного ракетного комплекса С-400.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящем визите главы минобороны Индии в Россию для участия в параде Победы.

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