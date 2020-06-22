Тбилиси, , 21:51 — REGNUM В преддверии предстоящих в Грузии нынешней осенью парламентских выборов правоохранительные и следственные органы «вспомнили» и «подняли» с полок уголовное дело, связанное с гибелью грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

В Тбилисском городском суде, который после перерыва на пандемию перешел в режим активного рассмотрения дел, 22 июня состоялось слушание по одному из эпизодов дела Патаркацишвили. Оно касается факта незаконного задержания бывшего начальника полиции курортного поселка Уреки Джемала Шаматава.

По информации следствия, в 2006 году, когда бизнесмен Патаркацишвили уже был активным оппонентом тогдашней власти — «Единого национального движения» и его лидера Михаила Саакашвили, с Джемалом Шаматава связались тогдашние высокопоставленные представители департамента конституционной безопасности МВД и потребовали снять охрану с дома Патаркацишвили в Уреки. По их же информации, с целью запугивания бизнесмена планировалось сделать несколько выстрелов по его дому.

Джемал Шаматава предупредил об этом плане охрану Бадри Патаркацишвили, за что был арестован.

На процессе 22 июня был допрошен один из свидетелей по этому эпизоду дела Патаркацишвили, бывший сотрудник департамента конституционной безопасности Георгий Чиковани.

Как заявил после процесса прокурор, свидетель подтвердил, что до начала мероприятия по запугиванию Патаркацишвили бывший начальник полиции Уреки был взят под контроль, а его арест стал наказанием за донесение до бизнесмена информации о планируемом обстреле его дома.

Бадри Патаркацишвили активно поддерживал акции протеста оппозиции, которые были инициированы оппозиционными лидерами после ареста бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили в 2007 году. После разгона акций 7 ноября 2007 года Патаркацишвили покинул Грузию, в январе 2008 года, будучи за границей, принял участие в президентских выборах, а 21 февраля 2008 года был найден мертвым в своем доме в Лондоне. Официальной причиной его смерти назывался сердечный приступ.