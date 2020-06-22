Донецк, , 21:45 — REGNUM Четыре десятка боеприпасов были выпущены со стороны ВСУ по мирным кварталам ДНР, сообщает 22 июня Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелам подверглись посёлки Александровка и Луганское в предместье Донецка. Обстрелы зафиксированы в 18:55 мск и в 19:00 мск.

По Александровке украинские формирования выпустили 25, по Луганскому — 15 гранат из АГС.

Отметим, что атаки на мирных жителей ДНР войска Украины совершили в годовщину начала Великой Отечественной войны — 22 июня.

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