Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Лидером Венесуэлы американский президент Дональд Трамп считает не законного президента этой страны Николаса Мадуро, а скандального оппозиционера Хуана Гуайдо.

Заявление на тему отношения Трампа к главенству в Венесуэле сделала сегодня, 22 июня, в беседе с журналистами пресс-секретарь американского президента Кейли Макинэни. Излагая позицию лидера Штатов по Каракасу, его пресс-секретарь сказала:

«Он продолжает считать Хуана Гуайдо лидером Венесуэлы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что теоретически не против провести встречу с Мадуро, но только на тему отречения венесуэльского президента от власти.

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