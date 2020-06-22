Москва, , 21:14 — REGNUM Вернуться к усилиям по сохранению и реализации так называемой ядерной сделки с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий) призвал МИД РФ трёх её участников — Великобританию, Францию и Германию, сообщили 22 июня в российском внешнеполитическом ведомстве.

Комментируя инициативу трёх европейских участников вышеуказанной договорённости провести проверку в Иране со стороны МАГАТЭ, поскольку Тегеран якобы нарушает сделку, российская сторона отметила следующее.

Когда весной «евротройка» запустила так называемый механизм разрешения споров по ядерной сделке, Россия и Китай, также являющиеся её участниками, «предупреждали авторов о контрпродуктивности этой затеи», «что резолюция пойдёт только во вред».

Москва напомнила, что уже тогда призывала европейцев «не подыгрывать сторонникам политики максимального давления на Иран», подразумевая США.

Что касается очередных действий «евротройки» (теперь — по привлечению МАГАТЭ), они не были продиктованы «реальным состоянием дел в области применения гарантий» в Иране, потому-то их и не поддержали государства, представляющие «более половины населения мира, включая двух постоянных членов СБ ООН», то есть Россия и Китай.

Российская сторона призвала европейских партнёров по ядерной сделке использовать пятилетие Совместного всеобъемлющего плана действий (наступит 14 июля 2020 г.) как поводом:

«Призываем европейских участников всеобъемлющих договорённостей использовать эту возможность, чтобы вернуться к объединительной повестке дня и продолжить борьбу за общее дело».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран выступил против инициативы «евротройки» проинспектировать два объекта с помощью МАГАТЭ, чтобы узнать, не нарушает ли Тегеран условий ядерной сделки.

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