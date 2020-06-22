Париж, , 21:05 — REGNUM Международный арбитраж в Париже отклонил все требования бенефициара разорившегося в 2010 году Межпромбанка (МПБ) бывшего члена Совета Федерации от Тувы Сергея Пугачева о выплате ему $14,5 млрд. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает Министерство юстиции России.

«Двадцать второго июня стало известно, что, рассмотрев доводы Российской Федерации, состав арбитража отказал в удовлетворении всех требований Пугачева», — сообщила пресс-служба Минюста.

Напомним, что в апреле 2015 года Арбитражный суд Москвы признал Пугачева и еще троих топ-менеджеров разорившегося в 2010 году Межпромбанка (МПБ) виновными в совершении действий, приведших к банкротству банка. По версии следствия, руководство банка выдавало заведомо невозвратные кредиты и выводило ликвидные активы за рубеж. По заявлению Агентства страхования вкладов суд обязал Пугачева выплатить 75,6 млрд рублей. Предприниматель впоследствии пытался добиться отмены этого решения в нескольких инстанциях, но безуспешно.

В 2009 году Пугачев получил гражданство Франции. В 2012 году он отказался от российского гражданства.

В 2015 году Пугачев, ссылаясь на получение им в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений. Бывший политик и бизнесмен утверждал, что его права как французского инвестора были нарушены. Он требовал, чтобы Российская Федерация выплатила ему $14,5 млрд.

Но в суде Пугачев не смог доказать, что является французским инвестором, а также не доказал, что существуют какие-то инвестиции, подлежащие защите по советско-французскому соглашению.