Кишинёв, , 20:28 — REGNUM Парламент Молдавии превратился в «аукцион людей с пониженной социальной ответственностью», где депутаты выставлены на распродажу. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявила политический аналитик, экс-депутат парламента Молдавии Стелла Жантуан.

Она отметила, что одна из фракций — партии «Шор» — практически в полном составе во главе со своим лидером Иланом Шором фигурируют в деле о краже 1 млрд евро из банковской системы страны.

Другие две фракции — Демпартия и отколовшаяся от нее Pro Moldova — «будучи некогда одним целым, способствовали не только этой краже, но и захвату государства и обнищанию народа Молдавии».

А пропрезидентская Партия социалистов, некогда подписавшая Декларацию о захвате государства Демократической партией, в итоге «бросилась в ее же удушающие братские объятия».

Молдавская юстиция, по словам эксперта, «затаилась в ожидании возвращения былого хозяина всея Молдавии» олигарха Владимира Плахотнюка, «продолжающего руководить политическими процессами, но уже из Майами», где он скрывается после бегства из Кишинева.

«Вспоминается хрестоматийная фраза бывшего премьера РФ Черномырдина, перефразированная к нынешней молдавской действительности: какую коалицию не создавай в Молдавии, все равно получится Плахотнюк», — заявила Жантуан.

«И вот с этими прогнившими «политическими стройматериалами», нам сейчас предлагают построить новую политическую реальность, способную преодолеть социально-экономический, политический и санитарный кризис в Молдавии», — добавила она.

Нынешнее правительство, по словам Жантуан, — это катастрофа, но куда большая катастрофа для страны — это нынешний состав парламента, большая часть которого потеряло право представлять интересы граждан страны, лишив единственный представительский орган государства легитимности.

«И проблема здесь не в арифметике — есть ли голоса для снятия правительства или создание другого. Проблема в справедливости, торжество которой нам обещали», — подвела итог Стелла Жантуан.