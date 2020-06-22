Вашингтон, , 20:25 — REGNUM США не настаивают на немедленном уходе в отставку президента Сирии Башара Асада и уходе России из этой страны, заявил 22 июня спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в ходе онлайн-конференции в Middle East Institute.

«Наш подход характеризуется тем, что мы не требуем тотальной победы. Мы не говорим, что Асад должен уйти, мы говорим, что Асад и его правительство должны изменить свое поведение. Также мы не заявляем, что русские должны уйти», — сказал Джеффри.

При этом он заявил, что США хотят «возврата к ситуации 2011 года», когда в Сирии не было ни российских, ни иранских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока», потому что играет там «деструктивную роль».

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