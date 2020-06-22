Кишинёв, , 20:15 — REGNUM Власти Молдавии зарегистрировали 18 июня партию Pro Moldova, которую возглавил экс-председатель парламента Андриан Канду, являющийся ближайшим соратником беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Как передает ИА REGNUM, Канду уже заявил, что «с этого дня ничего в молдавской политике не будет происходить без Pro Moldova».

До сих пор Pro Moldova была депутатской группой, образовавшейся в результате выхода из Демпартии группы депутатов, наиболее близких к Плахотнюку. Впоследствии к ним добавились еще ряд депутатов, вышедших из Демпартии, при этом в политических кулуарах говорили о крупных суммах до 1 млн евро, которые платили «перебежчикам».

К настоящему времени в Pro Moldova входят 14 депутатов парламента Молдавии — около половины от общего числа депутатов, ранее избранных от Демпартии.

Помимо раскола правящей коалиции социалистов и Демпартии Pro Moldova также инициировала отставку правительства во главе с Ионом Кику и предложила создать новое парламентское большинство.