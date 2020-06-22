Москва, , 20:10 — REGNUM В Москве 22 июня было задержано несколько десятков участников несанкционированной акции, несогласных с приговором участникам движения «Сеть» в Санкт-Петербурге. Трансляцию митинга ведет YouTube-канал «Рупор Москвы».

Всего в мероприятии участвует около сотни человек. Периодические полицейские выводят из толпы то или иное лицо, и сажают в автозак.

При этом сотрудники полиции через громкоговорители оповещают собравшихся о том, что акция незаконна и просят её участников разойтись.

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