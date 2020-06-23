Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 23 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, принятие которого позволит обеспечить защиту от необоснованного преследования граждан по уголовным делам о преступлениях, возбужденных при отсутствии достаточных сведений о фактах незаконного сбыта наркотических средств, сообщает ИА REGNUM.

Поправками в ст. 146 Уголовно-процессуальный кодекс РФ предлагается добавить часть шесть, в соответствии с которой уголовные дела о сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании указанных средств, веществ, растений, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам.

так, по фактам незаконного сбыта наркотических средств неустановленными лицами, станут данные, подтверждающие непосредственно факт передачи наркотических средств другому лицу, а также заключение эксперта, определяющее их вид, размер и наименование.