Москва, , 19:49 — REGNUM Три страны — Россия, Индия и Китай — будут участвовать в переговорах 23 июня, сообщили 22 июня в пресс-службе МИД РФ.

Переговоры состоятся в видеоформате. С российской стороны в них будет участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров, с китайской — его коллега Ван И и с индийской — министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар.

«Договорённость о её проведении подтверждает общее понимание тремя государствами важности продолжения взаимодействия в формате РИК (Россия, Индия, Китай — прим. ИА REGNUM), сплочения усилий в противодействии кризисным явлениям в мировой политике и экономике, спровоцированным пандемией COVID-19», — сообщили в пресс-службе по поводу видеоконференции.

Читайте также: В Индии освободили китайских военных, задержанных в ходе стычки в Ладакхе

Напомним, переговоры проходят на фоне индо-китайского обострения из-за кровавой стычки на границе двух стран, которая произошла в ночь на 16 июня между военными обеих сторон. Переговоры пройдут в канун парада Победы в Москве, на котором будут присутствовать представили как Индии, так и Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил, что США попытаются помочь Китаю и Индии