Москва, , 19:23 — REGNUM Московская полиция установила личности тех, кто готовил аферу при голосовании по поправкам к Конституции России. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.

Сообщается, что столичная полиция продолжает проверку информации о возможных попытках фальсификаций в рамках общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны.

На данном этапе установлен круг лиц, причастных к мошенническим действиям с sim-картами. Местонахождение этих лиц устанавливается.

Другой информации пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе столичная полиция сообщила, что начала проверку ряда публикаций в средствах массовой информации о создании поддельных аккаунтов для электронного голосования по поправкам к Конституции.

Напомним, что 1 июля состоится всероссийское голосование по поправкам к Конституции России. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать через портал государственных услуг.