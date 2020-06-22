Тегеран, , 19:17 — REGNUM Иран готов выступить организатором мирных межафганских переговоров, говорится в сообщении МИД Ирана от 22 июня.

Такое заявление Тегеран сделал после переговоров иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа и с Мохаммадом Ханифом Атмаром, исполняющими обязанности главы афганского внешнеполитического ведомства.

Иранский МИД заявил, что готов «принять переговоры у себя в случае запроса» со стороны Кабула.

Напомним, переговоры между Зарифом и Атмаром состоялись в Иране 21 июня.

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