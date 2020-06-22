Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Голосование по почте превратит грядущие президентские выборы в США в «самые фальсифицированным в истории», написал 22 июня американский лидер Дональд Трамп в Twitter.

Трамп «Из-за почтовых бюллетеней 2020 год станет самым фальсифицированным в истории нашей страны — если этой глупости не будет положен конец. Мы голосовали во время Первой и Второй мировых войн без проблем, но теперь они используют COVID, чтобы совершить обман, используя голосование по почте!»

Напомним, очередные выборы президента США будут проходить 3 ноября. В условиях пандемии голосование будет дистанционным. Глава Штатов заявил, что предвидит иностранное вмешательство в процесс.

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