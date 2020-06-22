Вашингтон, 22 июня 2020, 19:00 — REGNUM Голосование по почте превратит грядущие президентские выборы в США в «самые фальсифицированным в истории», написал 22 июня американский лидер Дональд Трамп в Twitter.
Напомним, очередные выборы президента США будут проходить 3 ноября. В условиях пандемии голосование будет дистанционным. Глава Штатов заявил, что предвидит иностранное вмешательство в процесс.
Читайте ранее в этом сюжете: Иностранцы вмешаются в выборы в США в случае голосования по почте – Трамп