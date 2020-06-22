Киев, , 18:55 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко, заявляя о политических преследованиях, лишь «подогревает» ситуацию перед местными выборами, которые должны состояться осенью.

Об этом Зеленский заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, перевод материала вечером 22 июня опубликовала пресс-служба его офиса.

Нынешний президент считает, что его предшественнику хочется быть жертвой — «хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования».

«Народ Украины дал свой ответ господину Порошенко, когда меня избрали президентом, и во время парламентских выборов… Народ выразил поддержку другим людям, другим лицам, другим политикам и ответил на ту политику, которую проводил последние пять лет господин Порошенко, когда был президентом», — заявил Зеленский.

По его мнению, большинство людей на Украине отлично понимают, что ситуация с «преследованием» Порошенко больше похожа на политический театр.

ИА REGNUM напоминает, что в последнее время Госбюро расследований Украины усилило давление на Порошенко, который сейчас фигурирует более чем в 20 различных делах. По одному из дел, о якобы незаконных кадровых назначениях в Службу внешней разведки, Генпрокуратура ходатайствовала об аресте бывшего президента. Соответствующее решение могло быть принято судом 18 июня, однако в итоге оглашение вердикта перенесли на 1 июля.