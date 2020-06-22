Москва, , 18:51 — REGNUM Экспертные советы при председателе Госдумы и его заместителях получают новый статус. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Речь идет о дополнительных возможностях, которые получат экспертные советы при руководстве Государственной думы, при председателе Государственной думы, заместителях председателя Государственной думы, которые смогут не только обсуждать проблему, но и принимать по законопроекту решение в случае, если видят, что законопроект требует доработки, и об этом будет делаться соответствующее выступление в ходе обсуждения законопроекта наряду с докладом профильного комитета», — заявил Володин.

Доклады экспертного совета будут по аналогии с докладами комитетов-соисполнителей.

Новация, по словам спикера Госдумы, «позволит при принятии решения услышать все стороны, учесть все мнения, но и, конечно, повысит качество принимаемых решений».

В состав экспертных советов войдут представители науки, бизнес-сообщества, ассоциаций, отраслевых союзов, профессиональных объединений, общественных организаций и другие, отметил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия»).

Соответствующее постановление Госдума обсудит на пленарном заседании 23 июня.