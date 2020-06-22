Тбилиси, , 18:43 — REGNUM На данном этапе эпидситуация в Грузии является одной из лучших в регионе и позволяет стране и выборы провести, и учебный год возобновить в установленное время. Об этом заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии после встречи в парламенте 22 июня.

На этой встрече представители парламента и минздрава обсуждали вопрос проведения планируемых на конец октября парламентских выборов в условиях пандемии коронавируса.

Как заявил после встречи председатель парламента Арчил Талаквадзе, до конца недели со специалистами сферы здравоохранения состоится еще одна встреча, и по итогам заседаний рабочей группы будут составлены рекомендации для ЦИК по организации избирательного процесса.

«Регуляции, которые мы введем, будут настолько минимальными, насколько это позволит, с одной стороны, защитить здоровье граждан, а с другой — обеспечить реализацию их права на участие в выборах», — пояснил Талаквадзе.

На встрече рабочей группы присутствовали и представители оппозиционных фракций, которые представили свои предложения относительно организации выборов. Одно из предложений касается разделения избирательных участков на более мелкие единицы, где легче будет контролировать соблюдение дистанции и иных необходимых правил.

Хотя сегодня эпидситуация в Грузии относительно стабильная, эпидемиологи считают, что оснований для успокоения и притупления внимания это не дает, и призывают граждан по-прежнему соблюдать все рекомендации. Что касается избирательного процесса, по заявлению Амирана Гамкрелидзе, ныне действующие рекомендации будут приспособлены к избирательному процессу таким образом, чтобы наряду с защитой здоровья граждан не нарушить их фундаментальных избирательных прав.

Очередные парламентские выборы в Грузии планируются в конце октября. Они пройдут по новой избирательной системе, которая будет введена в действие после утверждения парламентом проекта поправок в Конституцию. В первом чтении законопроект был утвержден на заседании 21 июня, следующее голосование 23 июня, а в третьем чтении парламент примет законопроект на следующей неделе.