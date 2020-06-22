Ереван, , 18:43 — REGNUM Иск бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу о свержении конституционного строя, будет рассматриваться в Конституционном суде страны 7 июля, сообщили 22 июня в пресс-службе ведомства.

КС Армении решил, что слушания по иску Кочаряна будут возобновлены. Решение принято после консультаций с Европейским судом по правам человека, а также с Венецианской комиссией СЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кочарян, фигурант так называемого дела 1 марта, был освобождён под залог апелляционным судом Еревана 18 июня 2020 г. Бывший президент Армении не признаёт себя виновным в попытке свержения конституционного строя.

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